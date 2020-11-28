شكرا لقرائتكم خبر عن «كفر الشيخ بلا مشردين» تنقذ 3 حالات من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر أعضاء حملة «كفر الشيخ بلا مشردين»، وفريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للتعرف على الحالات المشردة، ونقلها عبر سيارات الإسعاف بالتعاون مع الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، لدور ومؤسسات، لتوفير حياة كريمة لهم.

وتمكنت الحملة من نقل 3 حالات لمشردين بالشوارع لمؤسسات أهلية، فتم نقل «م.ج» من كبار السن يرفض أنجاله استضافته ولجأ للشارع، وكان يتلقى المساعدات من المارة طوال عدة سنوات ولم يتم نقله أو الاهتمام به، وغير قادر على خدمة نفسه، وتم تسليمه لمؤسسة «إنقاذ إنسان» بالقاهرة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وفريق التدخل السريع.

كما تم نقل «ر.م»، مُسن، لمؤسسة «إنقاذ إنسان»، ولكته رفض الدخول وعاد مرة أخرى مع فريق التدخل السريع، وجاري ايجاد مكان بديل آخر كريم له.

وتمكن فريق التدخل السريع من نقل سيدة مسنة من أمام حديقة صنعاء إلى دار المسنات بسخا، وعندما علم أهليتها بنقلها لدار المسنين بسخا تواصلوا مع مديرة الدار وطالبوا مديرة الدار بعودتها لمنزلهم متعهدين برعايتها والاهتمام بها.