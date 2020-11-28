شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسماعيلية» تنفي وجود عجز في مستلزمات «كورونا» وتتقدم ببلاغ ضد منشور كاذب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، صحة ما تردد بشأن منشور، على مواقع التواصل الاجتماعى، بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، بشكل كبير، ووجود عجز في مستلزمات العلاج، حيث نفت المديرية المنشور جملة وتفصيلا.

ونشرت صفحة مديرية الصحة بالإسماعيلية بيانا رسميا يحذر المواطنيين من تداول منشور كاذب يدعى وجود نقص في المستلزمات، ووجود رقم هاتف يدعو إلى التبرع.

وقال مسؤول بمديرية الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تقديم بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ووزارة الداخلية، للقبض على صاحب المنشور، وتحديد الصفحة التي أثارت البلبلة بين المواطنيين.

من جانبه قال الدكتور سعيد السقعان، مدير مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إنه لا يوجد أي عجز في أي من مستلزمات علاجات كورونا أو غيرها، من الأمراض على الإطلاق، مطالبا المواطنيين بالحذر، في التعامل مع الشائعات، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح للمواطنيين ليلا ونهارا، لأى شكوى أو مطلب.

وقالت منال إبراهيم مسؤول إعلام صفحة مديرية الصحة بالإسماعيلية، إن جميع المستلزمات والأجهزة والماسكات والأدوية متوفرة، ولا يوجد أي نواقص بالمستشفى ولم تفوض المستشفى أي اشخاص بجمع أي تبرعات