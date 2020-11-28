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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع تشغيل كوبري كفر الجزار أمام السيارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء السبت، فتح كوبري كفر الجزار المعدني، أمام حركه مرور السيارات في الاتجاهين، بعد غلقه ٩ أيام، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينه بنها والعميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية وعدد من مهندسي هيئة الطرق والكباري.
يأتي افتتاح الكوبري بعد انتهاء أعمال الصيانه والتي تعد أكبر صيانه يشهدها الكوبري الأثري منذ عقود عديدة، وجاءت تلك الصيانه تلبيه من الهجان لمواطني مدينه بنها والذين ارسلوا العديد من الشكاوي من سوء حاله الكوبري والتي علي اثرها قام المحافظ بالتنسيق مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري للبدء في عمل صيانه شامله للكوبري.
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