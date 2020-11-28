شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أسوان يشهد تكريم 85 أما مثالية و4 آباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد العميد طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة أسوان، السبت، احتفالية مؤسسة «معلمو أسوان» بالأم المثالية، لتكريم الأمهات المثاليات بمديرية التربية والتعليم. تم خلال الاحتفالية تكريم 85 سيدة و4 آباء، وذلك بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، ومندوبي مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف والكنيسة؟. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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