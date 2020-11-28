شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن «أبو الغيط» في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، توقف محطتي مياه ١و٢ الكومباكت، بمدينة القناطر الخيرية، عن العمل، نظرا لقيام قطاع ري القليوبية بتكريك نهر النيل بالقناطر الخيرية امام المحطتين، مما سيؤدي لارتفاع العكارة بمجري النيل اثناء عملية التكريك.

وأكدت الشركة في بيان لها مساء السبت، إنه سيتم قطع المياه عن قرية أبوالغيط وتوابعها غدا الأحد، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرا مشيرا إلى توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية لحين اعادة ضخ المياه.

وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.