شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية «عرابة أبوالدهب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، السبت، جولة مفاجئة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية «عرابة أبوالدهب» بدائرة مركز سوهاج، لتصبح قرية نموذجية، ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا.

وتفقد نائب المحافظ مجمع الخدمات بمجلس القرية وتطويره بالكامل من تركيب إنترلوك، وبلدورات، ودهانات، وتطوير البوابة الخارجية للوحدة المحلية، وتطوير مركز شباب «عرابة أبوالدهب»، بالإضافة إلى مدرستين «ابتدائية، وإعدادية»، ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بالقرية.

ووجه القاضي، بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات، وأهمية الحفاظ على ما تحقق من تطوير بالقرية.