شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن 16 وبرلين 4.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية لغد الأحد 29 نوفمبر. وتبلغ توقعات درجات الحرارة في تونس والرباط 18، بينما تبلغ في الدوحة ومسقط والكويت 25 درجة مئوية نهاراً. بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 15 و21 على التوالي. وفي واشنطن العظمى 16 والصغرى 11 وبرلين 04 و01- درجة مئوية. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية. المدينة العظمى الصغرى المدينة العظمى الصغرى مكة 28 21 أنقرة 11 01- المدينة 26 16 إسطنبول 15 10 الرياض 25 15 إسلام أباد 22 08 المنامة 27 22 نيودلهي 24 09 أبوظبي 29 20 جاكرتا 33 25 الدوحة 25 22 بكين 06 04- الكويت 25 14 كوالالمبور 32 24 دمشق 16 06 طوكيو 11 06 بيروت 20 14 أثينا 17 13 عمان 16 05 روما 16 07 القدس 15 07 باريس 08 01- غزة 21 11 مدريد 13 06 بغداد 20 10 برلين 04 01- مسقط 25 17 لندن 09 06 صنعاء 24 10 مونتريـال 06 02 الخرطوم 31 18 موسكو 03 02 طرابلس 23 17 نيويورك 13 09 تونس 18 12 واشنطن 16 11 الجزائر 17 11 نواكشوط 27 18 الرباط 18 11 أديس أبابا 23 11 الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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