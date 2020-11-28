شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة: نمت بمعنويات مرتفعة بعد كلام انتصار السيسي عن كتابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، منظمة وتحب الهدوء، مشيرة إلى أنها التقت معها مارس الماضي قبل أزمة كورونا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها أرسلت نسخة من كتابها للسيدة انتصار السيسي.

ووجهت حسونة الشكر للسيدة انتصار السيسي على ذكر اسمها وكتابها والهدف من الكتاب، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأردفت: «نمت معنوياتي مرتفعة بسبب الطاقة الإيجابية التي حصلت عليها من كلمة السيدة انتصار السيسي».

وأضافت أن أكثر ما لاقى إعجابها في حوار السيدة انتصار السيسي هو البساطة عندما تحدثت عن أسرتها، مردفة «ربنا يحفظها ويحفظ الرئيس وكل أسرتهم.