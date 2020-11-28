شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور «محمد إسماعيل» يصارع الموت.. أهالي «التل الكبير والقصاصين» يستغيثون بوزيرة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أبناء التل الكبير، والقصاصين، بالإسماعيلية، استغاثة إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، للتددخل العاجل لانقاذ الدكتور الشاب محمد إسماعيل، الشهير بطبيب الغلابة والفلاحين، الذي يصارع الموت، بسبب مرض غامض، حيث أنفقت أسرته كل ما تملك لعلاجه.

وقال عبدالعليم رشاد، أحد القيادات الشعبية بالتل الكبير، إن الدكتور محمد إسماعيل يقوم بالكشف الطبى بـ 5جنيهات، ويدفع أحيانا من ماله الخاص للمرضى والغلابة، ثمن الدواء، مشيرا إلى أنه مقيم ويعمل بالمركز الطبي لقرية المحسمة التابعة لمركز القصاصين، ويعانى من مرض غامض في الأعصاب ودخل بشكل مفاجىء في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وأصبح عاجزا عن دفع التكاليف الخاصة بمرضه.

وناشد محمد دياب موجه بالتربية والتعليم، من قرية المحسمة، الحكومة بالتدخل لنقل الدكتور «إسماعيل»، إلى أي مستشفى تابع للصحة، والتكفل بعلاجه، وإنقاذ حالته، مؤكدا أن الحزن، يعم جميع أنحاء الإسماعيلية، خاصة أبناء التل الكبير، والقصاصين.