شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» ترصد ترقّب مواعيد الغلق الجديدة لـ«المحال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل ساعات من تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال والمقاهى، فى الأول من ديسمبر المقبل رصدت «المصرى اليوم» حالة الترقب من ملاكها؛ نظرًا لتأثير تلك المواعيد على حركة البيع والشراء، وتوقع أصحاب المقاهى تراجع الإيرادات، وحرمان المواطن من مشاهدة المباريات، فيما توقع أصحاب المطاعم تسريح العمال.

قال محمد حسن، صاحب مطعم، إن استمرار خدمة الدليفرى، على مدى 24 ساعة، قرار صائب، لكن مواعيد الغلق ستؤثر سلبا على الوجبات الليلية، خلال موسم الصيف، فقد اعتادت الأسر السهر وتناول تلك الوجبات فى المطاعم.

وأضاف «حسن»: «إذا كانت تلك المواعيد دائمة، فسوف نكون فى حالة ترقب لمدى تعود المواطن عليها، لأن الأزمة أنها جاءت عقب مواعيد الحظر، ولم نتمكن، خلال تلك الفترة، من تحقيق أرباح تعوض ما خسرناه».

وبعد آخر سوف يلقى بصداه على المحال وهو استغناؤها عن العمالة، لتوفيق أوضاعها فى ظل تراجع البيع والشراء، على حد تعبير «حسن».

وأضاف رضوان سيد، صاحب مقهى: «المواعيد الجديدة ستؤثر علينا بشدة؛ خصوصًا فى فصل الصيف، الذى اعتاد فيه المواطن التردد على المقاهى حتى الساعات الأولى من الفجر، بسبب عدم القدرة على ممارسة أى أنشطة طوال النهار، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة».

وقال إن أغلب الدول التى تعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة غيرت من المواعيد الرسمية؛ سواء فى العمل أو التنزه، لتتناسب مع الظروف.

واستشهد بمباراة القمة، بين الأهلى والزمالك، فى بطولة دورى إفريقيا، المنعقدة ما بين الساعة التاسعة حتى الحادية العاشرة والنصف ليلًا، وفيها حضر المئات لمشاهدة المباراة على المقهى، وهى أجواء تسعد المشاهدين؛ خاصة إذا كانت بطولات تذاع على قنوات مشفرة، فلا يمكن مشاهدتها سوى على المقاهى، وفى الغالب لن يتمكن رواد المقاهى من متابعتها إذا ما صادفت مواعيد الغلق.

وأقترح « سيد» فرض رقابة صارمة على المقاهى، غير الملتزمة، مع السماح بالعمل لساعات أطول، طالما تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

حرمان المواطنين من متابعة مباريات كرة القدم كان أكثر الأضرار التى ستؤثر عليهم وعلى أصحاب المقاهى والكافيهات، كما أكد أحمد السعيد، صاحب مقهى: « فى حالة بث أى مباراة يتوافد المواطنون على المقهى قبلها بساعات، وغالبا ما يستمرون للاحتفال بالفوز، والمواعيد الجديدة لن تسمح بتلك الأجواء، لذا نلتمس إعادة النظر فى تطبيق مواعيد الغلق، مع فرض رقابة مشددة على المخالفين».

وقال أحمد حسين، صاحب بازار سياحى، إنهم يعانون من الركود، حتى من قبل أزمة كورونا، وزادت الأزمة مع انتشار الفيروس؛ لافتا إلى أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تأثرت بالجائحة، متابعا: كنا نأمل أن يكون هناك دعم حفاظًا على هذا النشاط ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين فيه.

وأكد على غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن عمل البازارات، وفقًا للمواعيد الجديدة، لن يتأثر؛ لأن عملها يعتمد على الأفواج السياحية، وهناك تراجع فى معدل السياحة، منذ فترة، ناهيك عن أن البيع والشراء فى البازارات يرتبط بمواعيد تحرك الأفواج، وزياراتهم المواقع السياحية، التى تنتهى فى حدود السادسة مساء.

وأشار «غنيم» إلى أن المطاعم سوف تتأثر، لأن مواعيد العشاء المصرية تبدأ ما بين الثامنة والعاشرة مساء، أى قرب مواعيد غلق المطاعم بساعة واحدة، إلا إذا كانت ستحصل الأسر والأفراد على وجبات «دليفرى»، وكذا الكافيهات، التى اعتاد المواطنون السهر عليها لساعات متأخرة.

وقال «أعرف أن الكافيهات بحاجة لرقابة صارمة، فى استخدام الشيشية»، لافتًا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن عمالة المقاهى سوف تتأثر بشدة.