شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى أرض الوطن، بعد زيارة جمهورية جنوب السودان. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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