"الهلال اليوم" ينشر صورا نادرة من تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النادى الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1، في المواجهة التى جمعت قطبى الكرة المصرية أمس على استاد القاهرة.
وينشر "الهلال اليوم" صورا نادرة من مواجهات الفريقين التى دائما ما حلت بالإثارة والمتعة والتشويق حتى الأنفاس الأخيرة، لما للفريقين من شعبية طاغية داخل وخارج القطر المصرى، وبما يمتلكه القطبان من نجوم وأساطير كروية مصرية سلبت العقول والأنظار لعقود .
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