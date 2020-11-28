شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: علموا أولادكم اللغة العربية ليرتبطوا بجذورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، فى فعاليات معسكر "اتكلم عربى" للأطفال المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر 2019، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ومؤخرا كندا.

من ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة للأطفال أن هذا المعسكر يحمل سمة مميزة، حيث يعد الأول بعد رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة "اتكلم عربي"، وحرصه على دعم جهود الوزارة في التواصل مع أبنائنا من المصريين بالخارج، وتعريفهم بما يحدث فى مصر في كل المجالات، وهو المعسكر الرابع في سلسلة معسكرات "اتكلم عربى".

وتابعت وزيرة الهجرة للأطفال أن الشعب المصرى يد واحدة، وأن مصر بلد حضارته عظيمة، وتتمتع بوجود بحرين وثروات طبيعية هائلة، مضيفة أن الرئيس السيسي يدعم المرأة المصرية وطموحاتها، وكذلك الأطفال وذوى القدرات الخاصة، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج جزء من مصر مهما بعدت المسافات.

وفى سياق متصل، حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على التحدث باللغة العربية مع الأطفال، موجهة رسالة للأمهات بالتحدث داخل المنزل باللغة العربية مع أطفالهم، والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج، لدعم الهوية المصرية، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر فى أول فرصة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزراة لأبناء الجيلين الثالث والرابع من أبناء المصريين بالخارج، والتى يكون فيها أبناء الشهداء والاستماع منهم مباشرة لتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وأشادت وزيرة الهجرة بما يقوم أطفالنا من إنجازات فى الألعاب الرياضية، والتفوق الدراسى في المراحل المختلفة، بما يدعم نجاحهم في المراحل التعليمية المختلفة، ويضيف سمعة طيبة لاسم مصر، بالإضافة إلى دعم تطلعاتهم لمستقبل أفضل.

ومن ناحيتهم، قال الأطفال إنهم يحتفظون بهدايا تذكارية من مصر بعضها العلم المصرى وعدد من المعالم الأثرية المصرية، مؤكدين أنهم يرغبون فى زيارة مصر والتعرف على حضارتها، أنهم يعتزون بحضارتهم وتاريخهم وأنهم يشتاقون لزيارة مصر قريبا.

وتناولت فعاليات المعسكر عرضا لعدد من الأغانى التراثية المصرية والتى تفاعل معها الأطفال المشاركين، وتفاعل الأطفال مع أغنية "walk like an Egyptian".

وفى السياق ذاته، أكد الآباء أن هذه المعسكرات تخلق الشغف لدى أبنائهم بالخارج، وفى كل مرة يحرص الأولاد على القراءة عن مصر ومشاهدة الأعمال المصرية من وقت لآخر، مطالبين بعودة الوزارة لتنظيم زيارات أبناء المصريين بالخارج.

وفي الختام، توجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بالشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم، مشددة على أن يحرصوا على التحدث باللغة العربية داخل المنازل؛ حفاظا على الهوية المصرية.