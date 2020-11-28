شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف دمياط وكفر الشيخ يرسم قس و4 قمامصة جدد للإيبارشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، سيامة كاهن جديد فى درجة القمصية وترقية أربعة كهنة الى رتبة القمصية مع بداية صوم الميلاد.

وقالت الكنيسة القبطية في بيان مساء اليوم، أن ذلك جاء ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم أول أمس الخميس بكنيسة دير الشهيدة دميانه بالبراري، وتولى خدمته الأنبا ماركوس أسقف الإيبارشية وشاركه الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، حيث تمت عقب صلاة الصلح سيامة الشماس شنودة عوض كاهنًا على كنيسة الشهداء أباهور وبيسوري وأمبيرة بقرية شباس الشهداء، مركز دسوق، كفر الشيخ باسم القس رافائيل.

وتم رسامة 4 أخرين على درجة القمصية وهم، القمص موسى كمال كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس ببلطيم ، القمص بولس مجدي كاهن كنيسة الأنبا بيشوي بقرية منشأة عباس، القمص شنوده جورج ، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بدمياط، والقمص جورجيوس القمص يونان كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بكفر الخير بمركز دسوق .