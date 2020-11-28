شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك أطفال المصريين بأمريكا معسكر "اتكلم عربى" عبر زووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منذ قليل، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فعاليات المعسكر الرابع لمبادرة اتكلم عربى للأطفال المصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق "زووم" بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.

والمعسكر الرابع من مبادرة اتكلم عربى، يعقد على مدار يومين اليوم السبت وغدا الأحد، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي"، والتى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتكون أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصرى، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن رعاية الرئيس للمبادرة يحقق نقلة نوعية ويعطيها ثقلا كبيرا، كما أنها تأكيد لدعم الرئيس لجهود الوزارة فى الحفاظ على الهوية العربية والروح المصرية لأبنائنا من المصريين بالخارج.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم تطوير المحتوى وفقا للتكليفات الرئاسية، وبما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة فى شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية وكذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كى نصل إلى مرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المبادرة، ستتيح الفرصة للشباب والأطفال بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها، لأن أبناء الجيلين الثانى والثالث هم سفراؤنا فى الخارج ويجب أن يكونوا على دراية كاملة بما يحدث فى وطنهم الأم، بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة فى الإعلام الخارجى.