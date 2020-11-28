شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: معهد الأورام لم يتوقف لحظة عن استقبال المرضى وتم ترميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الحادث إلى استهدف معهد الأورام أحدث تدميرا فى كثير من أجزاء المعهد وتم ترميم كل الأجزاء إلى تم تدميرها بواسطة المنحة وتم ميكنة مهد الأورام بشكل كامل والعمل فى معهد الأورام لم يتوقف للحظة واحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: لم تخذل الدولة المصرية أبنائها المحتاجين للعلاج حتى وسط الدمار الذى أحدثه الكارهين لهذا البلد وأثبتنا اننا شعب محب للحياة، وتكلفة الترميم للمعهد زادت عن 150 مليون جنيه فى 14 شهرا وتنتهى قبل نهاية العام أعمال الترميم.

وتابع: كان لدينا مستشفى للطوارئ بالقصر العينى وكان دائما فى المشكلة فى الجزء الأفقى الذى يتم استقبال الطوارئ فيه فى سعة المكان وكان هما كبيرا لأن عدد المترددين كبير جدا على قصر العينى والرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بتوفير مبنى للطوارئ، والمترددين سنويا على قصر العينى حوالى مليون ونصف المليون، ولم يكن لدينا ولا سرير للإقامة القصيرة وأصبح لدينا 74 سريرا للإقامة القصيرة.