شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية للعاملين بمكتب شكاوى "القومى للمرأة" حول التعامل مع المعنفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى للمرأة، دورة تدريبية حول نظام الإحالة وجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات فى الفترة من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2020، وذلك بحضور 65 من العاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمحافظات، حاضر فيها كل من المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس، والمستشار محمد خلف رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الإدارة العامة للتعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وهشام سليمان المنتج الفنى.

بدأت فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية بكلمة أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس التى أكدت على أهمية الدورة التدريبية كونها تستعرض التعامل مع جرائم العنف ،ومعرفة الفروق بين أشكال جرائم العنف وكيفية التعامل مع الشاكية ونظم الإحالة، لافتة إلى أهمية الدور الذى يلعبه مكتب شكاوى المرأة وتعاونه مع كافة الجهات من الوزارات المختصة والنيابة العامة.

وأوضح المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس، أن المادة 11 من الدستور نصت على أن الدولة المصرية تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، مشيرا إلى تعدد أشكال جرائم العنف فى القانون منها مواقعة أنثى بغير رضاها، وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح غير العلنى، والتعرض والتحرش، والتنمر، وجريمة الخطف، وإسقاط الحبلى، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية .

وأكد المستشار محمد خلف رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الإدارة العامة للتعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، على اهتمام النيابة العامة بالتعاون مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وأن دور مكتب الشكاوى إيجابى ومفيد فى الإبلاغ عن الوقائع المهمة.

وشرح المستشار محمد خلف للعاملين بالمكتب العناصر التى يجب تواجدها فى الشكاوى التى يتم إرسالها من حيث طبيعة الموضوع -جريمة وقعت أم شكوى تظلم من قرار أو حكم- وتفاصيل البلاغ إذا كان جديد أم يتم متابعة بلاغ قديم، وذلك لاختلاف الإجراءات بين البلاغات الجديدة والقديمة وذلك لإتمام التحريات والمعاينة من صحة الشكوى لمباشرة الإجراءات .

وأكد أن النيابة العامة تتبع آليات تسهل تقديم البلاغات فيما يقدم من خلال مكتب شكاوى المرأة أو بلاغ ورقى أو بلاغ إليكترونى ، مع التشديد على الحفاظ على سرية هوية الضحية وخصوصيتها، ويتم التواصل مع الجهات المعنية لتقديم الدعم النفسي للضحايا، مؤكداً أنه فى حالة التحقيقات يتم التحقيق مع السيدات مرة واحدة فقط، ويجب توعية الشاكيات بحق التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة فى قرارات التمكين.

وعرض هشام سليمان المنتج الفنى العديد من الأفلام القصيرة التى تدرب العاملين بمكتب الشكاوى على الفصل بين الشكاوى وحياتهم الشخصية وسلامة نفسيتهم، مؤكداً أن المرأة المصرية أخرجت العديد من الأجيال المؤثرة فى المجتمع بشكل إيجابي وناجح، كما أكد على دور الفن الهام فى إحداث تغيير لدى الأفراد تجاه العديد من القضايا المجتمعية.