شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، مجهوداتها في مجال التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة، وأهميتها.

وعقد اجتماع موسع مع ممثلي فريق الإدارات الصحية (أسوان- دراو- كوم أمبو- نصر النوبة- إدفو )، لمتابعة خطط عمل المرحلة المقبلة .

كما تم عقد سلسلة حملات توعية ميدانية تمثلت في حملة توعية ميدانية بخيمة قرية الصعايدة قبلي، وكذلك لقاء مع المواطنين في قافلة العيون بجمعية فيض الرحمن بإدفو غرب، كما تم عقد ندوة توعية لأهالي قرية جرف حسين جنوب أسوان، بالإضافة لذلك تم المرور على وحدتي خور عواضة، وأبوالريش بحري بأسوان، ومتابعة أعمال التسجيل، وعمل ندوة تعريفية عن المنظومة للعاملين وأفراد التمريض.

وتضمنت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة، وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت أثناء عقد الندوات.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، في محافظة أسوان، التي تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى، لتطبيق المنظومة الجديدة.