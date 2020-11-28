شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس «الطرق والكباري» يفتتحان كوبري كفر الجزار المعدني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مساء اليوم السبت، حيث استعرضا سويا أوجه التعاون والتنسيق لدفع العمل بقطاع الطرق والكباري بالمحافظة.

جاء الاجتماع بحضور المهندس محمد راشد مدير هيئة الطرق والكباري بالقليوبية، حيث قاما سويا بتفقد الأعمال التي تمت في كوبري كفر الجزار، معلنين افتتاحه لحركة مرور السيارات مساء اليوم السبت.

وأكد المحافظ، أن الكوبري تمت به أعمال الصيانة منذ يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر، حيث تم عمل غلق كلي للكوبري لأول مرة في تاريخه، اذ اشتملت أعمال الصيانة بالكوبري على عمل صيانة الفواصل ورصف وعمل بلدورات في منتصف الكوبري، بالإضافة إلى أعمال الدهان بأحدث المواد، وتم عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار. وفى هذا الاطار تم عمل نظام إضاءة وكاميرات لرصد أي مخالفات وذلك بتكلفة تصل إلى 6 مليون جنيه،

وتجدر الإشارة أن الهجان قد أجرى على مدار الشهور الماضية تنسيقات مع السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، لإجراء صيانة لكوبري كفر الجزار، بمدينة بنها، حيث أن الكوبري لم تجرى به أعمال صيانة منذ سنوات طويلة، ويعد من أقدم الكباري في مصر، حيث تم بناؤه منذ أكثر من قرن، ويرجع تاريخ افتتاح الكوبري إلى عهد الملك فؤاد الأول في عام 1933، وكان يمثل طريق القاهرة الإسكندرية القديم، ةكان يربط القليوبية بمحافظات الوجة البحري، وتم غلقه وإنشاء كوبري جديد لصعوبة تحمله حركة المرور التي تزايدت على مدار العقود الماضية، ليكون الرابط الوحيد لعدد من قرى مدينة بنها، فضلا عن كونه بديلا استراتيجيا في حالات الحوادث على الطريق الزراعي السريع، ولكن رغم ذلك التاريخ العريق للكوبري لم يجرِ تجديده أو إحلاله منذ عشر سنوات. ويبلغ طول الكوبري حوالي ٢٧٥ م، مكون من عدد 2 حارة وعرض الحارة 4.8 م تقريبا.

الجدير بالذكر أن كوبري كفر الجزار، قد تم عمل صيانة به منذ ثلاث سنوات، ولكن لم تتم الصيانة المتمثلة في الرصف وعلاج الفواصل منذ العديد من السنوات، نظرا لصعوبة غلق الكوبري.

وتوجه المحافظ، بالشكر والتقدير للفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وجميع المهندسين المشاركين على الجهد المبذول في أعمال صيانة كوبري كفر الجزار، في هذا الوقت.

محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق والكباري يعلنان افتتاح كوبري كفر الجزار لحركة مرور السيارات مساء اليوم السبت

محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق والكباري يعلنان افتتاح كوبري كفر الجزار لحركة مرور السيارات مساء اليوم السبت

محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق والكباري يعلنان افتتاح كوبري كفر الجزار لحركة مرور السيارات مساء اليوم السبت

محافظ القليوبية ورئيس هيئة الطرق والكباري يعلنان افتتاح كوبري كفر الجزار لحركة مرور السيارات مساء اليوم السبت