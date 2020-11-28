شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد المصرفي يطلق برنامج «التدريب من أجل التنمية» لذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: «نحن سعداء بالتعاون مع HSBC، في إطلاق برنامج (التدريب من أجل التنمية)، والذي تقوم بتنفيذه إدارة تطوير الأداء والمهارات الإدارية بالمعهد، مؤكدًا أن القائمين على التدريب في هذا البرنامج هم نخبة من أفضل المدربين المتخصصين في هذا المجال».

وأضاف «نصير»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن برنامج «التدريب من أجل التنمية» يُعد فرصة رائعة لمساعدة مجموعة من الطلاب الموهوبين ليس فقط على الاستعداد للمستقبل في القطاع المصرفي ولكن أيضًا ليكونوا أكثر ثقة ليتمكنوا من تحقيق كل قدراتهم الكامنة والتطور والنجاح في مستقبلهم.

وتابع: «تم تصميم البرنامج ليكون متوفرًا للمتدربين عن بعد عبر تطبيق (زووم)، حيث يستمر لمدة 100 ساعة تدريبية منها 88 ساعة عبر الإنترنت؛ بالإضافة إلى تدريب الطلبة تدريبًا عمليًا داخل البنك على المهام الوظيفية المختلفة، كما سيتم توفير برامج لتطوير اللغة الإنجليزية لهم».

وشدد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري على أنه تم عمل مقابلات لمئات الطلبة من ذوي القدرات الخاصة، حيث تم بالفعل اختيار 50 متدربًا من بينهم للمشاركة بالبرنامج.