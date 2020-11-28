شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تجارة إلكترونية يكشف فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مهدى العلبي، الخبير في مجال التجارة الإلكترونية، إن مؤتمر القاهرة ict يتميز بتقنيات وتكنولوجيا لوجستيات التجارة الإلكترونية ودورها المستقبلي في تطوير التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن جائحة فيروس كورونا أحدثت تميزًا في حركة النقل والتوصيل.

وأضاف "العلبي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مؤتمر القاهرة ict برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة ورعاية كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرزها أورانج، بالإضافة إلى جهات حكومية عديدة، واختارت الشركة المنظمة شعار «The Big Reset»، ليعكس البداية الجديدة للعالم بعد التغير في الوضع المحلي والدولي بعد تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "يقيم مؤتمر القاهرة ict على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات عدة فعاليات أبرزها إقامة مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي للعام السابع على التوالي برعاية البنك المركزي المصري لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها"، وكذلك ستقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل بشراكة مع وزارة النقل، والذي سيشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادًا على التكنولوجيا.