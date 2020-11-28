شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: اهتمام عالمي برصيف 100 بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك اهتمام عالمي برصيف «100» بميناء الإسكندرية، والذي تخطط الدولة لإنشائه، لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، السبت، بموقع رصيف 100 بميناء الإسكندرية المزمع إنشاؤه، لزيادة الطاقة الإستيعابية، من بضائع وحاويات، وحيث تكون المشروع من محطة حاويات، ومتعددة الأغراض على رصيف بطول 1800 متر، وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر، وظهير خلفي 660 ألف متر مربع، وستسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر، وعدد سفينة بطول 400 متر، ويساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة، وقد تم إعداد دراسة الجدوي المبدئية للمشروع.

وأبدى أحد كبار المشغلين العالميين، رغبته للاستثمار في هذا المشروع، وحرصاً من وزارة النقل، على تحقيق مبداً الشفافية، دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع، من باقي الشركات العالمية أو المحلية، للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع.

واختتم وزير النقل زيارته لميناء الدخيلة بتفقد أعمال استكمال ساحة انتظار الشاحنات، حيث تم الانتهاء من عمل ساحة شاحنات بمساحة 7000 مترو، وجاري عمل الاستكمال على مساحة 7000 متر أخرى، وذلك للمساهمة في عدم تكدس الشاحنات داخل الميناء.