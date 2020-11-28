شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامي يوضح مفهوم التغافل وأثره بين الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن التغافل خلق عظيم وفن من فنون التعامل مع الناس لا يتقنه إلا كل حليم، والتغافل هو تعمد الغفلة، وهو تكلف الغفلة مع العلم والإدراك لما يتغافل عنه تكرما وترفعا عن سفاسف الأمور.

وأضاف «صبري»، خلال برنامج «الكلام الطيب»، المذاع على قناة «ten»، اليوم الجمعة، أن قليلًا من الناس من يتخلق ويتحلى بهذا الأدب الرفيع والخلق العظيم والفن الراقي في التعامل، فالتغافل فن لا يحسنه إلا الكرام الأفاضل ذوو المروءة فما أحوجنا أن نتخلق به في الوقت الحاضر في زمن كثرت فيه الأحكام وطلب الماديات فكان لذلك أثر على الآداب والأخلاق.

وتابع: «المسلمون يحتاجون إلى أدب التغافل وغض الطرف عن الهفوات والأخطاء في كل معاملاتنا وفي أغلب مواقف حياتنا، وأحق الناس بالتغافل وغض الطرف عن أخطائهم الصغيرة وزلاتهم غير المقصودة أقرب الناس وأكثرهم احتكاكا بنا».