شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد تغطية ترعة البولاقية والمحطة الوسيطة بحيي غرب وشرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، السبت، الترعة البولاقية بحى غرب شبرا الخيمة، بحضور اللواء مجدى عنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام، رئيس حى غرب، والمهندس خالد فتحى مفتش رى القليوبيه، والدكتور مجدى البكرى نائب رئيس حى شرق، وأحمد سامى مدير التطوير الحضري بحى غرب، وذلك بناء على تكليفات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

بدات الجولة بتفقد تغطية الترعه البولاقيه بطول 545 متر سيتم تغطيه 330 متر من الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 10مليون وسيتم تغطيه مسافه 215 متر عن طريق منحه الوكاله الالمانيه للتعاون الدولى giz، وسيتم الانتهاء منها في شهر 2 عام 2021.

كما تم تفقد توسعه الطريق الدائرى بجانب اسفل منطقه أم بيومى، بحضور المهندس محمد اسامه استشارى المشروع بشركه AGRانترناشونال .

كما قامت ريان بالمرور الميدانى على المحطة الوسيطه بحى شرق شبرا الخيمه وذلك للأطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الإلتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها.

كما تم تكليف رئيس المدينه مراجعه وعمل تقرير بحالة السيارات وانتظام العمل بها داخل المحطة وعدد النقلات وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها وعدد النقلات.

جدير بالذكر ان المحطة الوسيطه بالقطاوى بحى شرق مقامه على مساحه 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم وذلك بتكلفه إجماليه 25 مليون جنية، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمه.

وأوضحت ريان أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.