مصدر بـ"ماسبيرو": تحسن حالة "إيناس جوهر".. ولا صحة لإصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعرضت رئيس الإذاعة الأسبق الإعلامية إيناس جوهر لوعكة صحية مؤخرًا، بسبب بعض آلام الظهر نتيجة التواء في العمود الفقري.

وأكد أيمن فتحي مدير عام في قطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو والصديق المقرب لها، أنها تحسنت وستنقل قريبًا إلى غرفة عادية، مشيرًا إلى أنه لا صحة لإصابتها بالكورونا، وأنها أجرت التحاليل الخاصة بفيروس "كورونا" وثبت سلبية عينتها.

وأضاف فتحي في تصريحات عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام: "أتمنى من الجميع التأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها سواء صحفيًا أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة الإعلامية إيناس جوهر في تحسن وندعو الله لها بتمام الشفاء".