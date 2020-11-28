"الزراعة": بحث توفير الميكنة الزراعية وتطوير منظومة الري لأهالي سيوة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال د. السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، إنه سوف يتم تلبية مطالب أهالي سيوة وفقًا لتوجيهات وزير الزراعة بالعمل على توفير الميكنة الزراعية وتطوير منظومة الري بها، وأيضًا توفير الجبس الزراعي (٥٠٠) طن كمرحلة أولى لواحة سيوة، وتزويدها بحفارَين من الحجم الصغير؛ لتطهير المصارف الفرعية.

يأتي ذلك انطلاقًا من زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسبوع الماضي، إلى محافظة مطروح، وفي استجابة سريعة لاجتماعه مع عمد وعواقل سيوة، الذي وعد خلاله بحل المشكلات الزراعية التي تواجه مواطني سيوة.

وقام رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، يرافقه د.حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي، بزيارة إلى سيوة، والتقيا العميد عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، حيث استعرض الشيخ عمر راجح، ممثلًا عن أهالي سيوة، تطلعات أبناء الواحة، والتي منها إدخال نظام الري المطور والحديث؛ لترشيد استهلاك المياه بما يتناسب وطبيعة الأرض.

وتفقد رئيس جهاز تحسين الأراضي منطقة أرض القبائل بعين زهرة بقرية أبو شروف؛ لبحث سُبل تعظيم مشروع استصلاح الأراضي بالقرية في المرحلة المقبلة، كما تفقد أيضًا أرض منطقة "أم هويميل" بطريق الجارة كأحد المشروعات التي سيتم تأهيلها للتوزيع على شباب الواحة.

وأكد حماد أنه سوف يتم التنسيق مع وزارة الري في بعض الموضوعات المشتركة بين الوزارتَين.

حضر اللقاء الشيخ فتحي الكيلاني والمهندس أحمد خليل، مدير الإدارة الزراعية، والدكتور عاطف عبد الراضي، رئيس محطة بحوث سيوة، والمهندس يوسف مسلم، مدير وحدة تحسين الأراضي بمطروح، والمهندس عاطف الشاذلي مدير عام المكتب الفني.