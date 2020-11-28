"الزراعة": تنفيذ 7 مدارس حقلية في 5 محافظات خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال د.عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، إنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تم تنفيذ المدارس الحقلية للموسم الشتوي للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني، لنشر الوعي بأهم التوصيات الفنية في مختلف المجالات الزراعية.
وأضاف عبد العظيم، خلال حديث له اليوم السبت، أنه تم خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٦ نوفمبر الجاري، تنفيذ ٧ مدارس حقلية، علي النحو التالي:
- (٣) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات الغربية ودمياط والدقهلية.
- (٣) مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظة سوهاج ومنطقة النوبارية، بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.
(١) مدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر في منطقة النوبارية بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.
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