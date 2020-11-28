شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة «نائب القليوبية» تتلقى العزاء داخل مقابر الأسرة بسبب وصية الراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت أسرة الدكتور جمال حجاج، عضو مجلس النواب، مدير عام هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا العزاء فيه على مقابر الأسرة بقرية الرملة مركز بنها عقب انتهاء مراسم الدفن دون وجود عزاء بناء على وصيته.

وشهدت مراسم التشييع بالقرية توافد الآف من أهالي القرية وقرى الدائرة من أمام مستشفى التأمين الصحي النموذجي بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، ولفيف من الأطباء وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في القليوبية.

فيما أعلن المهندس محمد جمال حجاج، نجل النائب الراحل، أن والده أوصي بعدم إقامة عزاء تنفيذا لوصية الفقيد واقتصادر المراسم على الدفن بمقابر الأسرة.

وكان النائب جمال حجاج أعلن إصابته وبعض أفراد أسرته بفيروس كورونا يوم 5 نوفمبر الماضي خلال إجراء انتخابات البرلمان في الجولة الأولى من المرحلة الثانية ولكن لم يمهله القدر للاحتفال بالفوز لتعلن وفاته عقب توقف القلب وعدم النجاح في إسعافه داخل قسم العزل بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها.