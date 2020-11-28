شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية تشغل قطار «القاهرة- السد العالى» بسرعة 50 كيلومترًا في الساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت هيئة السكك الحديدية خدمة جديدة، الخميس الماضى، عبر تشغيل قطارات تسير بمتوسط 50 كيلومترًا في الساعة، فيما وصفها الركاب بقطارات السلحفاة.

وكشف جدول الشغيل، المُعلن من قبل هيئة السكك الحديدية، يوم الربعاء الماضى، أنه تقرر تشغيل قطار يقطع مسافة 1000 كيلو متر، خلال 18 ساعة، ما بين القاهرة والسد العالى، مكون من جرار أمريكى جديد و١٠ عربات روسى، لتعود الهيئة إلى المدة، التي كان يقطعها القطار قبل ازدواج المسافة بين الاقصر واسوان عام ١٩٩٦.

وأفاد الجدول، أن القطار رقم 90، كانت أولى رحلاته، بعد التعديل، الخميس 26 نوفمبر، ومقرر انطلاقه من محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءا، ليصل السد العالى في اسوان، الساعة 4 عصر اليوم التالى.

وأوضح بيان الهيئة، على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن خطة التطوير الشاملة، قررت تعديل 3 مواعيد، وهى قطار 90 القاهرة/ السد العالى، عربات روسى، وقطار 165 روسى القاهرة/ اسيوط، ويقطع الرحلة في 8 ساعات، ويغادر القاهرة 6 صباحا ويصل اسيوط 2 عصرا، وقطار 972، المُعدل إلى روسى، عربات مميزة، وتستغرق الرحلة ٧ ساعات وربع، ويتحرك من اسيوط 4:20 عصرا، ويصل القاهرة 11:35 مساءا.

وقررت الهيئة تعديل تركيب قطارين من عربات الدرجة الثالثة المطورة إلى الثانية المميزة، وهى قطار 719 سوهاج/ اسيوط، وقطار 745 ادفو/ اسوان، كما قررت تعديل مواعيد ٤ قطارات بين المنيا والواسطى في بنى سويف.

وأرجع مصدر بالهيئة، سبب طول رحلة القطار إلى التطوير على طول السكك الحديدية، وتحديثها بقضبان وإشارات كهربائية، في المسافة ما بين بنى سويف واسيوط، بطول 260 كيلو متر، موضحا أن التشغيل الطبيعى سيعود عقب التطوير.

وكشفت مصادر مطلعة، أن تبرير التجديدات غير منطقي؛ خاصة وأن رحلة القطار، قبل ازدواج السككك الحديدية، من الاقصر عام 1996، كانت تستغرق 13 ساعة، وبعد الازدواج أصبحت تستغرق 10:30 ساعات للقطارات الاكسبريس، والنوم 12 ساعة، لبقية القطارات، فيما اصبحت الرحلات تستغرق 13 ساعة للمكيف والنوم، و18 ساعة لغير المكيفة، رغم تشغيل الجرارات والعربات الجديدة.