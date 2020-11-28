شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تقترح وضع خطوط استرشادية للتعامل مع احتياجات المرأة خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في اجتماع وزراء الاتحاد الأفريقى للدورة العادية الخامسة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفراس، وناقش الاجتماع المسائل العاجلة والمهمة في جدول أعمال الاتحاد الأفريقى بشأن المساواة بين الجنسين، التي تتطلب من الوزراء النظر فيها واعتمادها واتخاذ قرارات بشأنها.

وعقدت الدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة في الوقت الذي تحتفل فيه أفريقيا والعالم بالمعالم الرئيسية للمساواة بين الجنسين والتي من بينها الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لإعلان ومنهاج عمل بيكين والذكرى العشرون لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ونهاية العقد الأول للمرأة الأفريقية للفترة ٢٠١٠-٢٠٢٠ بشأن النهج الشعبى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت «مرسى» إنه على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن «تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات». وقد نجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

وأضافت: «وقد انضمت 19 دولة عربية لقائمة رعاة القرار و60 دولة حول العالم، ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة».

واقترحت الدكتورة مايا مرسى بأن يقوم الاتحاد الافريقي بوضع خطوط استرشادية للتعامل مع احتياجات المرأة والفتاة خلال الجائحة، على أن تعتمد تلك الخطوط بالأساس على القرار المصري في الجمعية العامة للامم المتحدة والذي وضع خارطة طريق للاستجابة لتلك الاحتياجات وساندته الدول الافريقية، وأكدت في هذا الصدد على استعداد مصر التام لنقل خبراتها للدول الافريقية الشقيقة في هذا الإطار، ودعم وضع تلك الخطوط الاسترشادية.