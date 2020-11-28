شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وازدواج الطرق الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره أحد العوامل المهمة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية، وتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مطالباً الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ للانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة المعوقات لإنهاء الأعمال في أسرع وقت للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ أنه عقب لقائه بوزير النقل مطلع الشهر الجاري، تم الاتفاق والموافقة على استكمال تنفيذ الأعمال بالطريق الحر المزدوج في المسافة من الزقازيق إلى السنبلاوين بطول 38 كم، وبتكلفة مالية 812 مليونا و900 ألف جنيه، ليحقق الربط بين محافظة القاهرة بلبيس الزقازيق السنبلاوين بطريق حر، وكذلك الاستفادة من وصلة القاهرة بلبيس، والتي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها حيث بلغت نسبة التنفيذ 65% ومن المقرر الإنتهاء منه في 31/3/2021.

وبالنسبة لرفع كفاءة وازدواج طريق فاقوس الصالحية بطول 18 كم مرحلة ثانية، أوضح المحافظ أنه سيتم النظر في إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري خلال العام المالي 2021/2022، حال توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

أضاف محافظ الشرقية أنه تمت الموافقة على صيانة ورفع كفاءة بعض الطرق المحلية التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، والتي شملت طرق «الزقازيق- ديرب نجم- الزقازيق ميت غمر- العاشر من رمضان بلبيس- بلبيس الزقازيق»، على أن يتم إدراجها بخطة الصيانة للعام المالي 2021/2022 حال توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.