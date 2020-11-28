شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض كورونا تتشابه مع مرض آخر «أشد فتكا».. 10 علامات للإصابة لاتتجاهلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خبراء بريطانيون أن مرض كوفيد-19 يغطى على أعراض واحد من أشد الأمراض فتكا والذي يتمثل في سرطان الرئة، حيث يخلط كثير من المصابين بين أعراض فيروس كورونا وإصابة الرئة بالسرطان .

وقالت صحيفة «زا صن» البريطانية في تقرير لها إن سرطان الرئة الذي يقتل ما يزيد على 35ألف بريطاني سنويا، له أعراض وصفات مشابهة للغاية لفيروس كورونا .

وأكد التقرير أن أعراض سرطان الرئة تتشابه بشكل صارخ مع كوفيد -19، والتي من بينها السعال المستمر، وضيق التنفس وألم الصدر والإرهاق وفقدان الشهية، مما يجعل البعض يظن أنهم أصيبوا بفيروس كورونا، ومن ثم يؤجلون تشخيص إصباتهم بالسرطان دون وعي منهم .

ولفتت إلى أن المستشفيات العامة حثت الناس على البقاء بعيدا إذا كان لديهم هذه الأعراض خوفا من انتشار الفيروس، غير أن فحص وباء كورونا لم يكن متوافرا على مدار أشهر في المملكة المتحدة مما يعني أن المصابين لم يكتشفوا أصل المرض الذي يعانون منه، هل هو كوفيد-19 أم سرطان الرئة .

وفي هذا السياق أكد دكتور روبرت رينتول، المتخصص في الأمراض الصدرية أن مرض كوفيد -19 تسبب في تأخير تشخيص وعلاج جميع أنواع السرطان، ولكن فيما يتعلق بسرطان الرئة فإن هناك «حيرة مضافة» بشأن الأعراض المشابهة لكوفيد-19 .

وأضاف روبرت وهو الرئيس «الإكلينيكي» القادم بائتلاف سرطان الرئة بالمملكة المتحدة :«مع احتمال حصول الأشخاص على تشخيص للمرض في وقت متأحر عن المعتاد، فإن هذا يعني أنهم يموتون دون داع تأثرا بالسرطان»

وحددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عشرة أعراض للإصابة بسرطان الرئة والتي لا بنبغي تجاهلها وتتمثل في :

1- السعال والذي يستمر ولا يختفي بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع .

2- الكحة المستمرة لفترة طويلة والتي تزداد سواء .

3- تكرار الإصابة بعدوى الصدر.

4- السعال المصحوب بدم من الرئة .

5- الشعور بالألم عند التنفس أو السعال .

6- ضيق التنفس المستمر .

7- الشعور بالتعب المستمر أو قلة الطاقة .

8- كحة مدممة .

9- فقدان الشهية أو خسارة الوزن دون تفسير .

10- تعجر الأصابع، وهو هو زيادة في سمك الجلد تحت أظافر اليدين أو القدمين.

وقال التقرير على الرغم من أن الأعراض التنفسية تظهر في كلا المرضين، إلى أن هناك مزيد من الفرص في إصابة المريض بكوفيد -19 على نحو مفاجئ، والذي تشمل أعراضه فقدان الشم أو التذوق، الآلم العضلات، الحمى، أعراض شبيهة بالإنفونزا لمدة أسبوع أو أسبوعين .