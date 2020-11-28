شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه دمياط» يوجه بالعمل ليلًا في أعمال إحلال وتجديد لعدم إعاقة المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد بدوي عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، استمرار أعمال الاحلال والتجديد على مدار الساعة لكلا من (خط 300 مم / خط 600 مم) وذلك ضمن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة مدرسة التجارة المشتركة بطول 3.5 كيلومتر كمرحلة أولى.

وأوضح، أن الشركة تعمل بانتظام وبجهد متواصل للانتهاء من الأعمال المطلوبة وضمن الجدول الزمني الموضوع، والتأكيد على انتظام خط سير الطريق وعدم التسبب في أي إعاقة فقد حرصت الشركة على العمل خلال ساعات الليل.

وفي سياق متصل، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية متابعة خطط الإحلال والتجديد، والمد والتدعيم، وإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.