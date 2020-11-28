شكرا لقرائتكم خبر عن «وضع السياسات العامة لحماية الطفل».. عنوان ورشة عمل الطفولة والأمومة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«وضع السياسات العامة لحماية الطفل».. عنوان ورشة عمل نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمنيا، بحضور، مديري الحماية، ومسئولين بالتربية والتعليم، والصحة، وبعض الجهات المعنية .

قال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، احد المشاركين، تستهدف الورشة حماية الطفل من أي مشكلات في الحياة، والحفاظ عليه، من خلال التواصل الأسري، والمدارس ووحدات التضامن الاجتماعي .