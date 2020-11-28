شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز سمالوط: إزالة 5 مخالفات تعدي علي الرقعة الزراعية بـ«قرية حسن باشا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط في المنيا، قيام الوحدة المحلية بطحا الأعمدة، بإزالة 5 مخالفات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بقرية حسن باشا . أكد «سيد» على استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة . الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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