شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع القمامة وإزالة الإشغالات بشوارع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت تسع وحدات محلية في المنيا، بإشراف المحافظ اللواء أسامة القاضي، حملات داخل المدن والقرى، لرفع القمامة وإزالة الإشغالات والعمل على نظافة وتطهير الشوارع. وقامت الوحدة المحلية بمركز مغاغة، بإزالة الإشغالات والقمامة من شارع الشواني، وعدد من شوارع المدينة. وقامت الوحدة المحلية لمركز العدوة، برئاسة اللواء محمد محمود عزت، رئيس المركز، بإزالة التعديات على المرافق العامة، ورفع القمامة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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