شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنشر فيديو للمدرسة الدولية الحكومية بالإسكندرية.. وتؤكد: نموذج رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مكتب قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو للمدرسة الرسمية الدولية الحكومية بالإسكندرية، مؤكدا أنها نموذج رائع من نماذج المدارس الرسمية الدولية "IPS" بنظام (IG) و (IB) والتي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتجربة رائعة حجزت مقعدها في المنافسة ضمن (13) مدرسة بالعديد من محافظات الجمهورية.

وأعلنت وزراة التربية والتعليم الفنى، أنها أنشأت حتى الآن 13 مدرسة حكومية دولية بمحافظات الجمهورية حرصت من خلالها على تقديم خدمة تعليمية دولية، وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".

وتشمل أماكن المدارس الدولية الحكومية على مستوى الجمهورية وهي:المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB

- المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015".

- المدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015".

- المدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".

أما المدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG فهي:

- المدرسة المصرية الدولية بالشروق.

- المدرسة المصرية الدولية بالعبور

- المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد.

- المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة.

- المدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية.

- المدرسة المصرية الدولية بدمياط.

- المدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس.

- المدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.

- المدرسة المصرية الدولية بطنطا.