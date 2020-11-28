شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد وزارة الأوقاف فى 2020.. إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1023 مسجدا بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت وزارة الأوقاف المصرية خلال عام 2020م كثيرًا من الإنجازات من بينها إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1023 مسجدًا، وفرش أكثر من (1200) مسجد، وافتتاح (508) مساجد فى ثلاثة أشهر فقط، أكثر من (300) مليون جنيه للإعانات والقرض الحسن، و(1200) طن لحوم أضاحى لمليون ومائتى ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

ونشرت الوزارة فى بيان اليوم إنجازاتها خلال عام 2020 كما يلى:

أولًا : فى مجال عمارة المساجد

إحلالها وتجديدها وفرشها وصيانتها وترميمها

1. تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم (1023) مسجدًا، منها (640) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية بتكلفة مالية بلغت (813,419,585) جنيهًا، و(383) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

2. حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا فى افتتاح المساجد الجديدة التى تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (508) مساجد جديدة خلال أشهر 9و10و11/ 2020م.

3. تم فرش أكثر من (1200) مسجد بكمية فرش بلغت نحو (380) ألف متر مربع، منها (782) مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش بلغت نحو (250) ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية, وبتكلفة بلغت (43,359,384) جنيهًا , بالإضافة إلى فرش نحو (418) مسجدًا تم فرشها بكمية فرش بلغت نحو (130) ألف متر مربع بالجهود الذاتية، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

ثانيًا: فى مجال البر

أكثر من (300) مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع

والأسر الأولى بالرعاية

4. تم صرف (173,646,028) جنيهًا مساعدات فى مجال البر.

5. تم صرف (32,558,120) جنيهًا من باب القرض الحسن بدون أى مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

6. تم توزيع (1200) طن من لحوم أضاحى الأوقاف، على مليون ومائتى ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة تقدر بنحو (115) مليون جنيه.

7. تم مضاعفة المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم ليكون (400) ألف جنيه سنويًّا، بدلًا من (200) ألف جنيه، خدمة للقرآن الكريم وحفظته.

ثالثًا :

فى مجال التأليف والترجمة والنشر

8. تم إصدار (18) كتابًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب هي: (الكليات الست - ضلالات الإرهابيين وتفنيدها - نعمة الماء - بناء الشخصية الوطنية - مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة - بناء الوعى - فقه بناء الدول - فى رحاب فن المقال - الإسلام يتحدث عن نفسه - الأدب مع سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" - فقه النوازل "كورونا المستجد أنموذجًا" - هويتنا الواقية فى زمن العولمة - مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف - قواعد الفقه الكلية - خطورة التكفير والفتوى بدون علم - الكمال والجمال فى القرآن الكريم - مهارات التواصل فى السنة النبوية - فن الكتابات والجمل القصيرة)، ليصل عدد إصدارات سلسلة "رؤية" إلى (22) إصدارًا، وجار إصدار (3) أعداد أخرى قبل نهاية العام بإذن الله تعالى.

9. إطلاق سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم إصدار (4) كتب هي: (فقه بناء الدول باللغة الإنجليزية - فقه بناء الدول باللغة الفرنسية - مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة باللغة الإنجليزية - مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة باللغة الفرنسية)، وجار إصدار ستة أعداد أخرى.

10. إطلاق سلسلة "رؤية" للنشء بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتم إصدار أول عددين منها هما : (بين الحقيقة والخيال - فكرة فى كتاب).

11. تم إصدار (13) كتابًا جديدًا، هي: (مهارات التواصل الدعوى فى السنة النبوية - بناة وهدامون - الأدب مع سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" - خطورة التكفير والفتوى بدون علم - فقه النوازل "كورونا المستجد أنموذجًا" - مائة خطبة عصرية فى قضايا الساعة جـ2 - موسوعة الخطب العصرية جـ8 - الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ27 - الكمال والجمال فى القرآن الكريم - حتمية التجديد الفقهى - فن الكتابات والجمل القصيرة "التغريدة والبوست" - موسوعة الفقه الإسلامى جـ47 - شرح الدرر السنية فى نظم السيرة النبوية جـ4 - فن الخطابة بين الماضى والحاضر)، ونظرًا للإقبال الشديد على بعض الكتب تم إعادة طبع (4) كتب هي: (الكليات الست - من أسرار البيان القرآنى - بناة وهدامون - فن الكتابات والجمل القصيرة).

12. تم ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة (الأوردية).

13. تم طباعة (26) كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية على النحو التالى : (الفهم المقاصدى للسنة النبوية وترجم إلى (3) لغات - الحوار الثقافى بين الشرق والغرب وترجم إلى (الإنجليزية) - فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (3) لغات - الإسلام يتحدث عن نفسه وترجم إلى (البرتغالية) - موسوعة الخطب العصرية وترجم إلى (12) لغة - مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى (3) لغات - مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة وترجم إلى (3) لغات)، ونظرًا للإقبال الشديد على بعض الكتب تم إعادة طبع كتابين بلغة (البمبرا) هما : (مفاهيم يجب أن تصحح - موسوعة الخطب العصرية).

رابعًا :

فى مجال الدعوة الإلكترونية

14. فى إطار اهتمام الوزارة بالتطوير الإلكترونى الشامل تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصة الأوقاف العلمية، من أجل نشر الفكر الوسطى الصحيح, وتصحيح المفاهيم الخاطئة يناير 2020م.

15. تم إنشاء إدارة الدعوة الإلكترونية مايو 2020م.

16. تم إطلاق صفحة (وعي) عبر الفيس بوك، بهدف تكثيف ونشر الخواطر وجميع الأعمال الدعوية على نطاق واسع.

17. تم إطلاق صفحة (أكاديمية الأوقاف الدولية) عبر الفيس بوك.

18. تم إطلاق قناة (منبر التجديد) على اليوتيوب، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف.

19. تم إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على التليجرام، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية.

20. تم إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على الساوند كلاود، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية، وتم نشر عدد (41) مقطعًا صوتيًّا، وبلغ عدد متابعى القناة (227) متابعًا.

21. تم إطلاق تطبيق (وعي) لأجهزة الأندرويد، وقد تم من خلاله نشر (44) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إضافة إلى العديد من البرامج المرئية والمسموعة والمقالات المقروءة.

22. تم نشر عدد (3) كتب ضمن مشروع الكتاب المرئى والمسموع والمقروء هي: "مهارات التواصل الدعوى - مفاهيم يجب أن تصحح - الفهم المقاصدى للسنة النبوية"، على قناة "منبر التجديد" والساوند كلاود والتليجرام، وقناة منبر التجديد بواقع (21) حلقة.

23. تم نشر عدد (57) مقطعًا دعويًّا لشباب وزارة الأوقاف، على صفحة (وعي) عبر الفيس بوك.

24. تم إطلاق العديد من البرامج التلفزيونية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وتم تكثيفها اعتبارًا من شهر إبريل 2020م منها: "برنامج (حديث الساعة)، على القناة الفضائية المصرية، والثانية، والنيل الثقافية، وبرنامج (فى رحاب القرآن الكريم)، على القناة الفضائية المصرية، والنيل الثقافية، وقناة نايل لايف، وبرنامج (ملتقى الفكر الإسلامي)، على قناة النيل الثقافية، وبرنامج الفقرة الدينية ببرنامج (صباحنا مصري) على الفضائية المصرية، وبرنامج (كن صحابيًّا) على قناة النيل للأخبار، بالإضافة إلى برنامج (حديث السحور) من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف عبر موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكترونى يوميًّا، وبرنامج (الشيخ بيقولك) من إعداد وتقديم أئمة الأوقاف عبر موقع صحيفة (الخليج 365) الإلكترونى يوميًّا خلال شهر رمضان 1441هـ.

25. تم نشر (55) مقطعًا للأمسيات الرمضانية ما بين تلاوات وابتهالات، من الأمسيات الرمضانية على موقع وزارة الأوقاف.

26. تم نشر (27) رسالة دعوية باللغات الأجنبية، ضمن رسائل الأوقاف المترجمة للعالم.

27. تم نشر (7) أعداد من مجلتى (منبر الإسلام) و(الفردوس) إلكترونيًّا، واللتان تصدران عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات الوزارة على الفيس بوك.

28. تم نشر عدد (44) كتابًا إلكترونيًّا على موقع أكاديمية الأوقاف الدولية.

29. تم إطلاق مبادرة (الأمل حياة) لبث روح الأمل والتفاؤل بين الناس بمختلف طوائفهم، وتم نشر عدد (15) مقطع فيديو على بوابة الأوقاف الإلكترونية وقناة منبر التجديد.

30. تم إطلاق حملة (أرضنا عرضنا نحميها وننميها) بمناسبة يوم الفلاح بهدف التوعية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها.

31. تم إطلاق حملة (للتوعية بنظافة المساجد والعناية ببيوت الله "عز وجل").

32. بلغ عدد الزائرين لبوابة الأوقاف الإلكترونية (26918603) زائرًا.

33. بلغ عدد المتابعين لصفحة الوزارة على فيس بوك (1190503) متابعًا.

خامسًا : فى مجال التدريب والتثقيف

بمراكز التدريب المتخصصة وعن بُعد

34. تم إطلاق الدورة التثقيفية التخصصية الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية بتاريخ 12/ 4/2020م حول ثلاثة كتب هي: الفهم المقاصدى للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية.

35. تم استحداث برامج التدريب عن بُعد، حيث انطلقت الدورة الأولى لعدد (100) إمام بتاريخ 5/7/2020م، وتم تنفيذ عدد (7) برامج تدريبية لعدد (500) إمام.

36. تم تنفيذ عدد (14) دورة فى السوشيال ميديا والـ (ICDL) بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وتم منح (215) إمامًا وإداريًّا رخصة الحاسب الآلى الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.

37. تم تنفيذ دورة حماية النشء من التطرف لعدد (124) إمامًا وواعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

38. تم تنفيذ دورة تنمية المهارات القيادية لعدد (45) قيادة بمديرية أوقاف شمال سيناء بأكاديمية الأوقاف الدولية.

39. تم تخريج (الدفعة الأولى) من الأئمة الحاصلين على الدورة المتكاملة وعددهم (97) إمامًا وواعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتم إطلاق الدورة المتكاملة (الدفعة الثانية) لعدد (60) إمامًا وواعظة.

40. تم الإعلان عن (1000) منحة ماجستير للأئمة والواعظات والإداريين، بالتعاون مع معهد الدراسات الإسلامية بالمهندسين، وتم الانتهاء من اختبارات القبول بالمنحة.

41. تم تنفيذ الدورة المتخصصة عن بُعد فى الفتوى لواعظات الأوقاف لصقل مواهبهن فى مواد: قواعد الفقه الكلية، وفقه الصلاة، وفقه الحج، وفقه المواريث 22/ 11/ 2020م.

42. إنشاء مركز إحياء اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

43. تم تنفيذ دورتين نوعيتين عن بُعد فى فقه اللغة العربية للأئمة والواعظات بعنوان : "جماليات وتذوق اللغة العربية" لعدد (25) إمامًا و (25) واعظة.

44. تم استحداث برنامج تدريبى خاص لمواجهة الإرهاب الإلكترونى للأئمة والواعظات من خلال عقد عدة دورات متتابعة للأئمة والواعظات وتم عقد الدورة الأولى بتاريخ 2/ 7/ 2020م.

45. انطلاق الدورة العامة بعنوان: "الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني" لجميع الأئمة والإداريين على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر 2020م.

46. تم إجراء أول امتحان إلكترونى مميكن بالوزارة بنسبة 100% بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

47. تم توزيع عدد (6126) مجموعة من سلسلة "رؤية" على جميع الأئمة المتميزين والمسجلين لدرجة الماجستير أو الدكتوراه وأئمة المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توزيع عدد (38149) مجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جميع الأئمة على مستوى الجمهورية.

48. تم الدفع بعدد من القيادات الشبابية فى العمل الإدارى والقيادى بالوزارة والجهات التابعة لها.

49. تم تنفيذ عدد (8) برامج تأهيلية بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية لعدد (891) إمامًا من الأئمة الجدد.

50. تم تنفيذ عدد (3) دورات متخصصة بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية لعدد (124) إمامًا ومفتشًا وإداريًّا.

51. تم تنفيذ (8) معسكرات تثقيفية للأئمة والواعظات والوافدين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية.

52. تم تنفيذ عدد (11) دورة تدريبية فى معالجة القضية السكانية والقضايا المتعلقة بالأسرة، لعدد (975) إمامًا بمحافظات الجمهورية.

53. تم عقد (5) دورات تدريبية لتنمية مهارات معلمى التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

سادسًا :

فى مجال الدعوة

وخدمة القرآن الكريم

54. تم اعتماد (160) مدرسة قرآنية جديدة تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وتحصينهم من الفكر المتطرف ومخاطره، ليصل إجمالى عدد المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى (1260) مدرسة قرآنية، منها (18) مدرسة قرآنية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.

55. تم اعتماد (50) مدرسة علمية جديدة تهدف إلى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ القيم الأخلاقية والتعايش السلمي، ليصل إجمالى عدد المدارس العلمية بالمساجد الكبرى (340) مدرسة علمية، منها (12) مدرسة علمية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.

56. تم اعتماد (3) مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – مطروح) ليصل إجمالى مراكز الثقافة الإسلامية التى تم إنشاؤها (35) مركزًا ثقافيًا، منها (اثنان) باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

57. تم افتتاح (810) فصل محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية.

58. تم عقد (30) ملتقى فكرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار الدور التثقيفى والتنويرى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التى تسهم فى بناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية الصحيحة، وتم بث هذه الحلقات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام من خلال قناة النيل الثقافية، وعبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.

59. تم تسليم وزارة الشباب والرياضة عدد (1030) مجموعة من إصدارات سلسة "رؤية" للفكر المستنير، ليتم توزيعها على مراكز الشباب والنوادى التابعة لوزارة الشباب والرياضة وفق الخطة التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة للتوزيع.

60. تم تسليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد (1000) مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، لتوزيعها على مكتبات المدارس على مستوى الجمهورية.

61. تم عقد منتدى الحوار الثقافى الأول تحت عنوان: "تنظيم عملية الإنجاب رؤية شرعية وضرورة واقعية", بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بتاريخ الثلاثاء 13/10/2020م.

62. تم عقد منتدى الحوار الثقافى الثانى تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى وتقنيات التواصل الحديثة"، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بتاريخ الثلاثاء 3/11/2020م.

63. تم إطلاق مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" فى فقه وروح التعايش باحترام بين بنى الإنسان، وعُقدت أولى فعالياتها بالتعاون مع دار الهلال وجريدة المصور يوم الثلاثاء 10/ 11/ 2020م.

64. تم عقد ثانى فعاليات مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" بالتعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الاثنين 23/ 11/ 2020م.

65. تم تسيير عدد (27) قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

66. تم عقد عدد (1328) محاضرة وندوة للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمحافظات الواقعة على السواحل الحدودية.

67. تم عقد (934) محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وترسيخ أسس المواطنة حتى منتصف مارس2020م.

68. تم عقد (480) محاضرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجميع مدارس الجمهورية.

69. تم عقد (434) محاضرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجميع مراكز الشباب والأندية بمحافظات الجمهورية.

70. تم عقد (76) محاضرة بالتعاون مع وزارة الثقافة بجميع قصور الثقافة بمحافظات الجمهورية.

71. تم مشاركة عدد من الأئمة بمحاضرات توعية أفواج قطار الشباب بمحافظتى الأقصر وأسوان.

72. تم تنفيذ عدة قوافل دعوية مشتركة بالتعاون مع الأزهر الشريف.

73. أطلقت وزارة الأوقاف المسابقة العالمية "السابعة والعشرين" لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم مقاصده بمشاركة (84) متسابقًا من (62) دولة أجنبية وتم تكريم الفائزين الأوائل بجوائز مالية بلغت (1260000) جنيه.

74. تم اعتماد عدد (297) عضو مقرأة جديدًا، من الأئمة الجدد ليصل عدد أعضاء المقارئ إلى (8717) عضو مقرأة، بـ(980) مقرأة.

75. تم اعتماد عدد (419) خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة.

76. تم اعتماد عدة واعظات جديدات متطوعات.

77. تم ضم (280) مسجدًا ضمًّا دعويًّا.

78. تم اعتماد عدد (50) مكتبًا جديدًا لتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ليصل عدد مكاتب التحفيظ إلى (2115) مكتب تحفيظ بالجمعيات الأهلية.

79. تم إيفاد (13) إمامًا جديدًا إلى الخارج.

80. حصول جميع أقسام وكليات الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين.

81. حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول فى تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية , كما حصلت على المركز الرابع فى تخصصات العلوم الإنسانية بين الجامعات الكازاخستانية أيضا.

سابعًا :

هيئة الأوقاف المصرية

حققت هيئة الأوقاف المصرية خلال عام 2020م سبعة أرقام قياسية على التوالي

82. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوى فى تاريخها, حيث بلغ إجمالى إيراداتها وأرباحها الاستثمارية فى العام المالى 2019 / 2020م مبلغ 1,546,659,340 جنيهًا , بزيادة قدرها 85,744,977 جنيهًا عن العام المالى الماضى 2018/ 2019م بنسبة تقدر بنحو 6% , وبزيادة قدرها 336,107,960 جنيهًا عن العام المالى 2017 / 2018م بنسبة تقدر بنحو 22% , وبزيادة قدرها 981,946 مليون جنيه عن العام 2013/2014م بنسبة 173,79 % .

83. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهرى فى تاريخها, حيث بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيه 2020م مبلغ 275,078,367 جنيهًا , بزيادة قدرها 106,405,517 جنيهًا بنسبة 63% عن نفس الشهر فى عام 2019م.

84. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020م مبلغ 88,526,946 جنيهًا , بزيادة قدرها 49,711,062 جنيهًا بنسبة 128% عن نفس الشهر فى عام 2019م.

85. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيهًا بنسبة 34% عن نفس الشهر فى عام 2019م.

86. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر سبتمبر 2020م مبلغ 135,287,635 جنيهًا، بزيادة قدرها 17,035,151 جنيهًا بنسبة 14% عن نفس الشهر فى عام 2019م.

87. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 2020م مبلغ 145,347,236 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,320,966 جنيهًا بنسبة 19% عن نفس الشهر فى عام 2019م.

88. بلغت إيرادات الهيئة عن الفترة من 1/1/2020م حتى تاريخه مبلغ (1,427,560,009) جنيه، بزيادة قدرها (164,735,414) جنيهًا، عن نفس الفترة من عام 2019م.

89. افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الحرفين بالغردقة بالبحر الأحمر، ووفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد (414) محلًّا و (3) كافيتريات بمساحات مختلفة ومتنوعة.

90. افتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية ووفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد (769) باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي.

91. إنتاج الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات القياسية من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

92. إنتاج درع الوجه الواقى من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وإهداء وزارة الصحة (1000) درع وجه واقي.

93. إنتاج درع المكتب الواقى من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

94. إنتاج كابينة التعقيم للأفراد من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

ثامنًا :

فى مجال تحسين أحوال الأئمة وتطوير الهيكل الوظيفي

95. صدر قرار معالى الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الوزراء بشأن حافز التميز العلمى للعاملين بوزارة الأوقاف الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

96. تم توزيع (30391) زيًّا أزهريًّا على الأئمة بمختلف محافظات الجمهورية.

97. تم توزيع (7042) عمامة أزهرية على الأئمة بمختلف محافظات الجمهورية.

98. تم تحديث وتطوير واعتماد الهيكل الإدارى للوزارة، بما يسهم فى تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادى والإدارى والفنى بدقة وكفاءة عالية.

تاسعًا :

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

99. تم إقامة (14) معرضًا لعرض مطبوعات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بلغت مبيعاتها (1,283,561) جنيهًا.

100. تم صرف (2,243,500) جنيه إعانات ومساعدات للطلبة الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدارسين بالأزهر الشريف.

101. تم إهداء (11) مكتبة علمية إلى الخارج من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

102. إطلاق الصالون الثقافى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتم عقد الندوة الأولى تحت عنوان: "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطني" بتاريخ 3/ 10/ 2020م.

103. تم عقد الندوة الثانية من الصالون الثقافى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: "صناعة الوعى وبناء الذاكرة الوطنية" بتاريخ 22/ 10/ 2020م.

عاشرًا :

فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

104. تم علاج (104) حالة مصابة بفيروس كورونا، وتم شفاؤها شفاءً تامًا بفضل الله تعالى.

105. تم علاج (507) مريض من حالات قوائم الانتظار، بتكلفة مالية بلغت (5,311,960) جنيهًا.

106. تم افتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى الدعاة، وتم تزويد المستشفى بعدد (31) جهازًا طبيًّا حديثًا ومتطورًا بتكلفة مالية بلغت (13,988,467) جنيهًا.

حادى عشر :

فى مجال مشاركة وزارة الأوقاف فى دورى الوزارات

107. تصدر فريق كرة القدم بوزارة الأوقاف مجموعته فى دورى الوزارات، بالفوز فى أربع مباريات وحصوله على (12) نقطة فى الدور الأول، وتأهله للدور الثانى (دور الثمانية)، رغم مشاركته للمرة الأولى فى هذا الدوري.

ثانى عشر :

فى مجال خدمة المواطنين

108. حصلت وزارة الأوقاف على المركز الأول من بين (143) وزارة وهيئة حكومية فى سرعة الإنجاز والاستجابة للشكاوى واستفسارات المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التى هى أحد مؤشرات استراتيجية ورؤية مصر 2030م وذلك عن شهرى يونيو 2020م، كما حققت مراكز متقدمة على مدار العام