شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن تزويد 35 مسجدا فى الوادى الجديد بالطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لبحث مزيد من التعاون بين الوزارة والمحافظة سواء فى مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير، أو فى مجال استثمارات الأوقاف بالمحافظة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، منها الاتفاق على تزويد 35 مسجدًا من مساجد المحافظة بالطاقة الشمسية مشاركة بين الوزارة والمحافظة .