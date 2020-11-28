شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن تزويد 35 مسجدا فى الوادى الجديد بالطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لبحث مزيد من التعاون بين الوزارة والمحافظة سواء فى مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير، أو فى مجال استثمارات الأوقاف بالمحافظة.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، منها الاتفاق على تزويد 35 مسجدًا من مساجد المحافظة بالطاقة الشمسية مشاركة بين الوزارة والمحافظة .
وافتتحت وزارة الأوقاف أمس الجمعة، 6 مساجد، فى 5 محافظات ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (508) مساجد، وذلك فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وهى:
1. الرحمة – رأس البر – إدارة دمياط - صحن المسجد جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف والمئذنتان على نفقة الوزارة.
2. الصفا – الشيخ درغام - دمياط - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف.
3. آل عزب – الخنانسة - المنشأة- سوهاج- وزارة الأوقاف.
4. آل البيت - بمنشأة العمارى - الأقصر - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف.
5. أبو بكر الصديق - مرسى مطروح- جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف.
6. الشبكى – زاوية غزال - البحيرة - جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف.
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