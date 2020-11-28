شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى لحجز الوحدات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الحملة التعريفية التي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين، عبر نشر مجموعة من الفيديوهات لتعريفهم بالإجراءات والمعلومات الخاصة بمشروعات الصندوق، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق أطلق فيديوهين جديدين عن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الخاصة بحجز وحدات مبادرة الرئيس لتوفير 125 ألف وحدة سكنية، "سكن لكل المصريين"، وكذلك لشرح بيانات الدخل للمتقدمين مهما اختلفت وظائفهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أن الصندوق يسعى إلى تذليل كافة الصعاب التي يعبر عنها المواطنون، وهو ما دفعهم إلى نشر هذه الفيديوهات عبر القنوات الرسمية للصندوق في مواقع فيسبوك ويوتيوب كي يتمكن من التواصل مع المواطنين دون وسطاء كي يحصلوا على المعلومات من مصدرها الرئيسي.