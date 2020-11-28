رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير سور مجرى العيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير سور مجرى العيون.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد أعمال تطوير قسم الطوارئ ليصبح مُستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العينى، ومسئولو التنفيذ.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالى حول المشروع، الذى يرتقى بخدمات هذا الصرح الطبى، من قسم طوارئ إلى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى، من خلال التوسع فى مساحة قسم الطوارئ من 1000 متر بسعة 23 سريرا، إلى 7000م، بسعة 113 سريرا.

وأشاد رئيس الوزراء بالنقلة النوعية فى الخدمة الطبية التى ستكون عليها المستشفى بعد التوسع فى خدماتها لتوفر الرعاية الصحية بجودة أكبر ولعدد أكثر من المواطنين، كما تعرف على نظام حجز الخدمة الطبية عبر ارقام متسلسلة لمنع التزاحم وضمان سرعة تلقى الخدمة والرعاية اللازمة.