شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد ندب «هاني النابلسي» مديرا للفرقة القومية للفنون الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، على تجديد ندب المخرج هانى النابلسى من البيت الفنى للمسرح إلى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، لتوليه منصب مدير عام الفرقة القومية للفنون الشعبية لعام آخر .

وكان المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية قد تقدم بطلب لرئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى للموافقة على تجديد ندب المخرج هانى النابلسى من البيت الفنى للمسرح إلى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وتوليه منصب مدير عام الفرقة القومية .

هاني النابلسي هو ممثل ومخرج بالمسرح الكوميدي، حاصل على ليسانس آداب قسم المسرح شعبة التمثيل والإخراج بجامعة حلوان، وتمهيدي الماجستير من قسم المسرح جامعة حلوان، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من ماستر أكاديمي بنيويورك، ويقوم بالتحضير لرسالة الماجستير في قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

وأخرج النابلسى للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية مسرحية «شباب قد الدنيا» من إنتاج فرقة تحت 18 وحققت نجاحا كبيرا عام 2015، كما أخرج مسرحية «هزة في وسط البلد» للمسرح الكوميدي عام 2016، وكانت مسرحية «بحر الهوي» هي آخر أعماله المسرحية من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية.