شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وحدات محلية تواصل إنهاء إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت 9 وحدات محلية في المنيا، استقبال المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة، قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، واستلام نموذج التصالح 3 اونلاين، من خلال رابط المركز التكنولوجي لكل وحدة محلية، تيسيرا للإجراءات وتسهيلا على المواطنين .
طالب المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز، بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح للمواطنين، قدر المستطاع، محذرا من التراخي في أداء الأعمال والتسهيل على المواطنين.
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