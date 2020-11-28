شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: اتفاق بين الحكومتين المصرية والسويسرية لتنظيم العمل بالمخلفات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أن هناك إتفاق بين الحكومتين المصرية والسويسرية لتنظيم العمل في مجال المخلفات الإلكترونية والغرض منه هو تقديم أكبر قدر من المخلفات الإلكترونية للمصانع وأن يتم عمل حصر كامل للأجهزة خاصة في ظل التحول الرقمى وازدياد عدد الأجهزة الإلكترونية في مصر.

جديراً بالذكر أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتنظيم العمل في مجال المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارات كلاً من المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، الصحة، الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا «سيدارى».