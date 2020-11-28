«القباج»: استفادة 8654 أسرة من خدمة طرق الأبواب في الأسمرات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذ حملة طرق الأبواب لتوعية الاسر بحى الأسمرات بخطورة المخدرات في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة أهالى الحى، بعد تدريبهم على اكتساب المهارات لتنفيذ مبادرات التوعية، بالتعاون مع متطوعى الصندوق.
وأكدت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، استمرار تنفيذ برامج توعية، حول كيفية الوقاية من الإدمان، عبر زيادة الوعي بين قاطني الحى؛ خاصة الشباب والمراهقين والتدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.
وأوضحت «القباج»، أن هذه التدخلات تعتمد على التواصل المباشر مع الأسر المقيمة بحى الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، اضافة الىى تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر، لتوعيتهم بخطورة المشكلة.
وأكدت الوزيرة، استفادة 8654 أسرة من هذه الخدمة، بمتوسط 5 أفراد من الاسرة، مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد أفراد الأسرة من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءا، يوميا، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».
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