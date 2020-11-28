شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستطلب شركات الطيران تطعيم الركاب ضد COVID-19 شرطاً للسفر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجيب رئيس تحرير مجلة Aviation Week & Space Technology، جو أنسيلمو، ومحرر النقل الجوي والسلامة شون بروديريك فيقول: إن فرض شيء لن يتمكن معظم الناس من الوصول إليه لعدة أشهر لا معنى له بالنسبة لشركات الطيران. فهم أفضل حالًا في الحفاظ على البروتوكولات التي تقلل من مخاطر الانتقال أثناء تطوير اللقاحات وتوزيعها وتطويرها.

يعتقد إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إيرلاينز، أن الاختبارات المتزايدة يمكن أن تساعد في إحياء السفر الدولي إذا وافقت السلطات على أن الركاب الذين يختبرون نتائج سلبية لا يتعين عليهم الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد وصولهم إلى وجهتهم، قال باستيان: في ندوة عبر الإنترنت عقدت في 18 نوفمبر نظمها Wings Club / Aviation Week: «القيمة الحقيقية لإجراء الاختبار هي تمكين الرحلات الخالية من الحجر الصحي»، وقال نأمل في فتح باب السفر إلى أوروبا دون الحاجة إلى الحجر الصحي، هذا هو المكان الذي أعتقد أن قيمة الاختبار ستكون فيه.

ويقول باستيان، «في دلتا التي أجرت شركة طيرانها اختبارات منتظمة على جميع موظفيها منذ يونيو، تحذر من أن سوق السفر الجوي المحلي في الولايات المتحدة أكبر من أن يختبر كل راكب قبل السفر،، حيث تنقل محليًا حوالي مليون شخص في الأسبوع،»وهناك مليون شخص فقط يتم اختبارهم يوميًا في الولايات المتحدة.«وهذا يعني أن الاختبار الشامل لن يكون مجديًا للأغراض المحلية.