شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح 6 عيادات متنقلة بمؤسسة راعي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفتتح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، 6 عيادات متنقلة بمؤسسة راعي مصر وذلك في أطار تشجيع منظمات المجتمع المدنى على تقديم خدمات للجمهور خاصة الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا.
وتعد مؤسسة راعى مصر من المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات للفقراء في القرى خاصة في صعيد مصر وتعتمد على فتح عدد من العيادات المتنقلة وتقدم كشوفات على العيون وعدد من الامراض الأخرى مع تقديم الدواء وبمشاركة أطباء مهرة في كل التخصصات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التضامن تفتتح 6 عيادات متنقلة بمؤسسة راعي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.