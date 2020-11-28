شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعتمد الهيكل التنظيمى والوظيفى لهيئتى الدواء والشراء الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه في إطار استمرار دعم الجهاز للقطاع الطبي وتقديره لدوره الكبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، فقد انتهى الجهاز من اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وكشف الشيخ، فى بيان اليوم السبت، عن أن الجهاز اعتمد أيضا الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء المصرية، إلى جانب اعتماد جدول وظائفها المستحدثة، وذلك بقرار رئيس الجهاز رقم 217 لسنة 2020، مشيرا إلى أن الجهاز يراعي في إعداده للهيكل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة وهي "التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي".

جدير بالذكر، أن الجهاز سبق وأن اعتمد الهيكل التنظيمي لكل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.