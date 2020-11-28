بطريرك الكاثوليك يترأس احتفالية اليوبيل الذهبى لتأسيس معهد التربية الدينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية القداس الاحتفالى بمناسبة اليوبيل الذهبى لمعهد التربية الدينية بالسكاكينى، بعد مررو 50 عاما على تأسيسه، وذلك يوم الجمعة المقبل 4 ديسمبر بكنيسة القلب المقدس بالقاهرة.
دعوة الاحتفال
ويهدف تأسيس معهد التربية الدينية، بحسب موقع الكنيسة إلى تكوين شخص مسيحى ناضج، متعمّق فى هويته الكاثوليكية ليكون أكثر فاعلية فى المجتمع المصرى على كافة المستويات، ومن ثم كسب قادة ومربيين لخدمة الكنيسة والكرازة بالإنجيل، وبناءً عليه يمكن رصد الأهداف التالية، الأهداف الروحية، فى أن يكون الطالب قادراً على الحياة بكلمة الله ومشاركتها مع الآخرين، و شرح الكتاب المقدس وتقديم تعليم الكنيسة بطريقة منظمة، والعمل الإرسالى فى المجتمع المصرى والعالم.
والأهداف التربوية، للمعهد هو أن يكون خريج المعهد قادراً على تطبيق المعرفة التى اكتسبها، وسيظهر هذا من خلال نشاطه فى الحياة، وقادرا على إظهار وعى للقيم والالتزامات المسيحية، وإظهار معرفة بمهارات التواصل، ولديه القدرة على العمل الجماعى فى الخدمة وفى الحياة.
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