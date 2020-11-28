شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى أسرتك من عدوى كورونا فى المولات والمتاجر؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التواجد فى الأماكن المزدحمة فى المتاجر والمولات منعا لانتقال عدوى كورونا، وناشدت الوزارة المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، والابتعاد عن الزحام والحفاظ على التباعد الجسدى.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.